Росія хоче зберегти транзит через Україну, хоч він і дорожчий - Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Росія хоче зберегти транзит газу в Європу через Україну, питання лиш в обсягах поставок і тривалості контракту. Про це на великій пресконференції в четвер заявив президент Росії Володимир Путін, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо шукати прийнятне для всіх рішення, в тому числі і для України, зберігаючи, не дивлячись на будівництво нових структурних об'єктів, таких як "Північний потік-1", "Північний потік-2", "Турецький потік", транзит через Україну. Питання в обсягах цього транзиту і в термінах контракту. При цьому, ми не збираємося укладати на якийсь термін контракт з тим, щоб потім припинити транзит. Ми в цьому самі зацікавлені, ми цього хочемо, це зручний маршрут", - заявив він.
У той же час Путін заявив, що український маршрут "довший ніж маршрут через Балтійське море і дорожчий для нас".
"Ми готові були б і поставляти в Україну газ зі знижкою 25%... я думаю, що ми домовимося. До речі кажучи, ми на шляху до цих домовленостей, і будемо прагнути до того, щоб українська сторона була задоволена цими домовленостями", - сказав президент РФ.
Нагадаємо, сьогодні в Берліні пройде черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і ЄС про умови транзиту російського газу в Європу через територію України з початку 2020 року.
Напередодні глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що шанси продовжити контракт з російською компанією "Газпром" щодо транзиту газу по території України до 1 січня "безперервно наближаються до нуля".