Россия и Китай вновь внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Власти России и Китая вновь внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Ираке и Сирии. Страны уже вносили такую резолюцию в 2016 году, но тогда она не получила поддержки, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, проект документа был распространен в пятницу на закрытой встрече, созванной по инициативе Москвы.
По его словам, во время консультаций Россия заострила внимание на проблеме использования химического оружия боевиками в Мосуле.
"Мы предлагаем задействовать Совместный механизм расследования (Организации по запрещению химического оружия и ООН), тем более последняя резолюция позволяет СМР работать на более широком географическом пространстве", - сказал В.Сафронков.
Он уточнил, что Россия и Китай повторно распространили еще раз тот же проект резолюции, который они вносили год назад. Тогда проект не поддержали западные страны Совбеза ООН.