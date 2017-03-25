Россия и Китай вновь внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии

Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, проект документа был распространен в пятницу на закрытой встрече, созванной по инициативе Москвы.

По его словам, во время консультаций Россия заострила внимание на проблеме использования химического оружия боевиками в Мосуле.

"Мы предлагаем задействовать Совместный механизм расследования (Организации по запрещению химического оружия и ООН), тем более последняя резолюция позволяет СМР работать на более широком географическом пространстве", - сказал В.Сафронков.

Он уточнил, что Россия и Китай повторно распространили еще раз тот же проект резолюции, который они вносили год назад. Тогда проект не поддержали западные страны Совбеза ООН.