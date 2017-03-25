Росія і Китай знову внесли в ООН резолюцію по хімзброї в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Влада Росії і Китаю знову внесли до ради Безпеки ООН проект резолюції по боротьбі з хімічною зброєю в Іраку і Сирії. Країни вже вносили таку резолюцію в 2016 році, але тоді вона не отримала, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомив журналістам заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков, проект документа був розповсюджений у п’ятницю на закритій зустрічі, скликаній за ініціативою Москви.
За його словами, під час консультацій Росія загострила увагу на проблемі використання хімічної зброї бойовиками в Мосулі.
“Ми пропонуємо задіяти Спільний механізм розслідування (Організації по забороні хімічної зброї та ООН), тим більше остання резолюція, яка його підписала, дозволяє БМР працювати на більш широкому географічному просторі”, — сказав В.Сафронков.
Він уточнив, що Росія і Китай повторно поширили разом той же проект резолюції, який вони вносили рік тому. Тоді проект не підтримали західні країни Радбезу ООН.