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Устанавливают "зубы дракона": британская разведка рассказала об обороне оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вокруг временно захваченного Мариуполя российские оккупанты устанавливают бетонные сооружения ("зубы дракона"), чтобы замедлить контрнаступление украинских военных в случае прорыва. Об этом информирует УНН, ссылаясь на последний отчет разведки Министерства обороны Великобритании.

Детали

Как отметили, оккупанты начали строить оборонительные сооружения вокруг захваченного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона". Вероятно, пишут разведчики, они установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от севера Мариуполя к селу Старый Крым. Мариуполь является частью российского "сухопутного моста" до полуострова Крым, ключевой логистической линии связи, отметили в Минобороны Великобритании.

Кроме того, "зубы дракона" используют при создании оборонных укреплений возле временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Цитата

"Эта деятельность свидетельствует о том, что россия прилагает значительные усилия, чтобы подготовить глубокую оборону по текущей линии фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", – говорится в сообщении.

Напомним

В Луганской области, возле временно захваченного города Горное, российские оккупанты построили почти двухкилометровое укрепление, которое назвали "линией вагнера".

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