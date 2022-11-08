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Встановлюють "зуби дракона": британська розвідка розповіла про оборону окупантів

Встановлюють "зуби дракона": британська розвідка розповіла про оборону окупантів

Київ • УНН

 • 314614 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Навколо тимчасово захопленого Маріуполя російські окупанти встановлюють бетонні споруди ("зуби дракона"), щоб сповільнити контрнаступ українських військових у разі прориву. Про це інформує УНН, посилаючись на останній звіт розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

Як зазначили, окупанти почали будувати оборонні споруди навколо захопленого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона". Імовірно, пишуть розвідники, вони встановлені між Маріуполем і селом Нікольське, а також від півночі Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту"до півострова Крим, ключової логістичної лінії зв’язку, зауважили у Міноборони Великої Британії.

Окрім того, "зуби дракона" використають під час створення оборонних укріплень біля тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей.

Цитата

"Ця діяльність свідчить про те, що росія докладає значних зусиль, щоб підготувати глибоку оборону за нинішньою лінією фронту, щоб, імовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву", – ідеться ц повідомленні.

Нагадаємо

На Луганщині, біля тимчасово захопленого міста Гірське, російські окупанти збудували майже двокілометрове укріплення, яке назвали "лінією вагнера".

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