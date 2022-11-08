Встановлюють "зуби дракона": британська розвідка розповіла про оборону окупантів

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Як зазначили, окупанти почали будувати оборонні споруди навколо захопленого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона". Імовірно, пишуть розвідники, вони встановлені між Маріуполем і селом Нікольське, а також від півночі Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту"до півострова Крим, ключової логістичної лінії зв’язку, зауважили у Міноборони Великої Британії.

Окрім того, "зуби дракона" використають під час створення оборонних укріплень біля тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей.

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"Ця діяльність свідчить про те, що росія докладає значних зусиль, щоб підготувати глибоку оборону за нинішньою лінією фронту, щоб, імовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву", – ідеться ц повідомленні.

Нагадаємо

На Луганщині, біля тимчасово захопленого міста Гірське, російські окупанти збудували майже двокілометрове укріплення, яке назвали "лінією вагнера".