Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления - Данилов

Цитата

“Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевской и Харьковской областей, Черниговской и Николаевской. Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха. Враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - предупредил Данилов.

Детали

Он отметил, что украинская армия дает достойный отпор, и день победы Украины над российской химерой приближается с каждым днем.

По его словам, стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага - взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям "что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления".

"Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение", - подчеркнул Данилов.

Также он отметил, что Украина сделала самый трудный, шаг к победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращение всех украинских земель!".

"Похоронки русским матерям и тоны обугленного русского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не воюйте с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на века вперед", - добавил Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что вторжение оккупационных сил Российской Федерации на территорию Украины было заранее спланировано и не было импровизацией. Оккупанты готовили это вторжение заведомо с нарушением правил войны.