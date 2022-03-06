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Росія готує другу хвилю широкомасштабного наступу - Данілов

Росія готує другу хвилю широкомасштабного наступу - Данілов

Київ • УНН

 • 405187 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Російські війська готують другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна має підійти максимально готовою та згуртованою. Про це у своєму Facebook повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише УНН.

Цитата

“Ми витримали першу, найбільш важку хвилю атаки російських орків. Міф про найсучаснішу і найпотужнішу у світі путінську армію зруйнований і спалений на дорогах Київщини і Харківщини, Чернігівщини і Миколаївщини. На жодному напрямку російські терористичні війська не досягли стратегічного успіху. Ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої ми маємо підійти максимально готовими і згуртованими", - попередив Данілов.

Деталі

Він зазначив, що українська армія дає гідну відсіч, і день перемоги України над російською химерою наближається з кожним днем.

За його словами, стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса.

"План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні Сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення", - розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, "що, на їх думку, створить умови економічного придушення українського спротиву".

"Ворог не полишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра. Зі сторони України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-гелікоптеропад тому підтвердження", - підкреслив Данілов.

Також він наголосив, що Україна зробила найбільш важкий, крок до перемоги, але "попереду ще багато роботи зі знищення окупантів і повернення всіх українських земель!".

"Похоронки російським матерям і тони обвугленого російського військового заліза - пам’ятка для наступної хвилі окупантів: не лізьте - вб’ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулось, якщо не від почуття провини, то від болю. І ми достучимося до вас. Ніколи не воюйте з українцями, рано чи пізно ми прийдемо до вас, щоб повернути всі накопичені вами борги, а рахунок набіг на століття вперед", - додав Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що вторгнення окупаційних сил Російської Федерації на територію України було заздалегідь сплановано та не було імпровізацією. Окупанти готували це вторгнення завідомо з порушенням правил війни.

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