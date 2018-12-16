Россия демонстрирует неготовность обсуждать вопрос освобождения политзаключенных - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российская Федерация сегодня демонстрирует неготовность обсуждать вопрос об освобождении украинстких политзаключенных. Об этом сегодня завил Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент.
"Могу отметить, что сегодня российская сторона демонстрирует неготовность обсуждать, несмотря на то, что фактически еженедельно украинская сторона ставит этот вопрос на повестку дня. Российская сторона демонстрирует неготовность этого обсуждения ", - сказал он.
По мнению Президента, санкции мотивация или освободить, или хотя приступить к переговорам.
"Когда мы имели возможность общаться с Путиным, мы получили сигналы, что после завершения судебного процесса над Сенцов и Сущенко. Не исключено, что в ближайшей перспективе мы будем иметь обмен даже назывались фамилии тех, кого РФ готова поменять на Сенцова и Сущенко. Я хочу подчеркнуть, что своевременно я дал ответ на согласие по этому процессу. И сегодня этот мяч находится на поле РФ ", - добавил глава государства.
Напомним, Порошенко также сказал, что освобождение украинских заложников и политических заключенных зависит исключительно от желания президента России Владимира Путина