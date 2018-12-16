Росія демонструє неготовність обговорювати питання звільнення політв’язнів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російська Федерація на сьогодні демонструє неготовність обговорювати питання щодо звільнення українстких політв’язнів. Про це сьогодні завив Президент України Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Можу наголосити, що на сьогодні російська сторона демонструє неготовність обговорювати, незважаючи на те, що фактично щотижнево українська сторона ставить це питання на порядок денний. Російська сторона демонструє неготовність цього обговорення”, — сказав він.
На думку Президента, санкції є мотиваціє або звільнити, або принаймні приступити до переговорів.
“Коли ми ще мали можливість спілкуватися з Путіним, ми отримали сигнали, що після завершення судового процесу над Сенцовим і Сущенком. Не виключено, що в найближчій перспективі ми будемо мати обмін, навіть, називалися прізвище тих, кого РФ готова поміняти на Сенцова і Сущенка. Я хочу наголосити, що своєчасно я дав відповідь на згоду щодо цього процесу. І на сьогодні цей м’яч знаходиться на полі РФ”, — додав Глава держави.
Нагадаємо, Порошенко також сказав, що звільнення українських заручників і політичних в’язнів залежить винятково від бажання президента Росії Володимира Путіна