Роналду о выходе в четвертьфинал ЛЧ: мы должны гордиться собой

По мнению португальца ему и команде удался волшебный вечер.

“Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроением надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным. Против „Атлетико“ всегда тяжело играть, но у нас тоже крепкая команда, мы и доказали”, — отметил Роналду.

Примечательно, что Роналду стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось сделать хет-трик в матче с одним и тем же соперником дважды. Подобное удалось лишь Луису Адриану в составе “Шахтера”, который забил по три мяча в двух встречах с “БАТЭ”.