Роналду о выходе в четвертьфинал ЛЧ: мы должны гордиться собой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Герой поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между “Ювентусом” и “Атлетико” Криштиану Роналду прокомментировал выступление туринцев на данной стадии, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
По мнению португальца ему и команде удался волшебный вечер.
“Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроением надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным. Против „Атлетико“ всегда тяжело играть, но у нас тоже крепкая команда, мы и доказали”, — отметил Роналду.
Примечательно, что Роналду стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось сделать хет-трик в матче с одним и тем же соперником дважды. Подобное удалось лишь Луису Адриану в составе “Шахтера”, который забил по три мяча в двух встречах с “БАТЭ”.