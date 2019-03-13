Роналду про вихід до чвертьфіналу ЛЧ: ми повинні пишатися собою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Герой поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Ювентусом” та “Атлетіко” Кріштіану Роналду прокоментував виступ туринців на даній стадії, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На думку португальця йому та команді вдався чарівний вечір.
“Ми хотіли зробити цей вечір особливим, і нам це вдалося. Не тільки завдяки моїм голам, а й діям всієї команди. Саме з таким настроєм треба грати в Лізі чемпіонів. Ми собою повинні пишатися. Я просто зробив свою роботу. Дуже радий, вечір вийшов чарівним. Проти „Атлетіко“ завжди важко грати, але у нас теж міцна команда, що ми і довели”, — відзначив Роналду.
Примітно, що Роналду став другим гравцем в історії Ліги чемпіонів, кому вдалося зробити хет-трик в матчі з одним і тим же суперником двічі. Подібне вдалося лише Луїсу Адріану у складі “Шахтаря”, який забив по три м’ячі в двох зустрічах з “БАТЕ”.