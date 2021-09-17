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Роман Сластен: "АПК пытаются приравнять по налогам к нефтегазовой отрасли"

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Принятие законопроектов № 5600 и № 5636, предусматривающих существенное увеличение налогов для производителей аграрного сектора, не имеет ничего общего с выравниванием налоговой нагрузки между секторами экономики. Агросектор уже платит больше многих других направлений предпринимательства. Об этом в ходе тематического круглого стола на тему “Сколько налогов платит аграрный бизнес в Украине”, заявил генеральный директор ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Роман Сластен.

Участники конференции развенчали конкретными цифрами навязываемый политиками миф о том, что сельское хозяйство платит меньше налогов, чем все остальные реальные секторы экономики, якобы незаслуженно пользуясь государственными льготами.

Роман Сластен констатировал, что сельское хозяйство в большинстве стран мира действительно является дотационным. Кроме того, государства цивилизованных экономик предоставляют аграриям целый ряд налоговых льгот.

“Исключением не было и сельское хозяйство Украины в период 2000-х годов. Однако в ходе законодательных изменений „льготность“ агросектора практически „растаяла“. Сегодня аграрии платят налогов не меньше, нежели другие основные секторы экономики. При этом, сформированный стереотип льгот для агросектора порождает все новые попытки увеличить налоговую нагрузку именно на легальных сельхозпроизводителей. Вместе с тем, более 8 млн га в Украине обрабатываются в тени и ни копейки налогов государство не получает”, — констатировал Сластен.

Гендиректор УКАБ привел данные статистики соотношения уплаты налога на прибыль и единого налога к объему выручки от реализованной продукции в 2019 году по всем отраслям украинской экономики — так называемая эффективная ставка налога. Как оказалось, эффективная ставка налога для сельского хозяйства составила 1,2% от выручки. В свою очередь ставка для оптовой и розничной торговли составила 0,7%, всей перерабатывающей промышленности — 0,9%, энергетики — 1,1%. Самая большая эффективная ставка оказалась у добывающей промышленности — 6,4%, где львиную долю налоговых поступлений обеспечила добыча нефти и газа.

“Если говорить о повышении налогов для сельского хозяйства, возможно депутаты считают, что агросектор должен платить на уровне тех, кто добывает нефть и газ, хотя, честно говоря, такое сравнение очень удивляет. Странная логика”, — отметил Роман Сластен.

В 2019 году аграрии заплатили в местные бюджеты 5,2 млрд грн единого налога IV группы. В свою очередь общий госбюджет получил дополнительно от сельхозпроизводителей 26 млрд грн других налогов. И это не считая налоговых отчислений в размере 9 млрд грн от платы за аренду паев и до 2,5 млрд грн уплаченных отчислений в рамках социальных договоров с территориальными общинами.

Сластен добавил, что в случае принятия законопроекта № 5636, только плательщики единого налога будут обязаны заплатить на 5,3 млрд грн больше, что является непомерной налоговой нагрузкой. Неизбежными итогами таких законодательных новаций станет потеря конкурентоспособности на внешних рынках, торможение развития отрасли и снижение стоимости сельхозземель.

Заместитель главы ОС “Всеукраинская Аграрная Рада” Михаил Соколов обратил внимание на уровень господдержки в других странах-конкурентах на глобальном рынке агропродовольственной продукции согласно данных ОЭСР. В Европе, США, России, Бразилии, Австралии уровень дотаций и преференций для сельского хозяйства гораздо выше чем в Украине. Таким образом в других странах действительно есть существенные льготы для агросектора и там не пытаются его облагать налогами на уровне, а тем более выше чем в других секторах экономики. Он констатировал, что если бы Украина пользовалась европейскими стандартами поддержки, украинские сельхозпроизводители ежегодно должны были бы получать от государства финансовую помощь в размере 400 млрд грн. Однако в бюджете текущего года заложено всего 4 млрд грн.

“Если мы будем идти таким путем, то, может быть, не завтра, а послезавтра мы придем к тому, что из локомотива развития национальной экономики сельское хозяйство имеет все шансы превратиться в тормоз ее развития, падающую отрасль. И это вряд ли соответствует интересам общества и государства”, — резюмировал Михаил Соколов.

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