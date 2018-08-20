Семье погибшего в Харькове полицейского выплатят более миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Семья погибшего во время стрельбы возле Харьковской мэрии патрульного полицейского получит помощь в размере 1 млн 321,5 тыс. гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Семья погибшего во время стрельбы возле Харьковской мэрии правоохранителя получит помощь в размере 1 млн 321,5 тыс. грн. Это предусмотрено Законом Украины", - сообщил Геращенко.
Как сообщал УНН, ночью неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника, а также патрульного полицейского, который погиб. Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Сейчас его лицо устанавливается.
Позже стало известно, что охранник, который был ранен в результате нападения на здание Харьковского горсовета, до сих пор находится в тяжелом состоянии, его прооперировали.