Родині загиблого у Харкові поліцейського виплатять більше мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Родина загиблого під час стрілянини біля Харківської мерії патрульного поліцейського отримає допомогу обсягом 1 млн 321,5 тис. гривень. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Родина загиблого під час стрілянини біля Харківської мерії правоохоронця отримає допомогу у розмірі 1 млн 321,5 тис. гривень. Це передбачено Законом України", - повідомив Геращенко.
Як повідомляв УНН, уночі невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув. Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється.
Пізніше стало відомо, що охоронець, який був поранений внаслідок нападу на будівлю Харківської міськради, досі перебуває в тяжкому стані, його прооперували.