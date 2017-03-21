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Родственники жертв атак 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В федеральный суд США подан иск от имени родственников 850 погибших и 1500 раненых в результате терактов 11 сентября 2001 года. Заявители намерены судиться с Саудовской Аравией, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Этот иск доказывает: семьи не намерены сдаваться, они намерены доказать причастность Саудовской Аравии к тем событиям", - заявил адвокат Джим Крейндлер, юридическая фирма которого работает с семьями погибших и пострадавших уже почти 16 лет.

В иске содержится требование о возмещении вреда, однако публично юристы и истцы сумму не называют.

Обращению в суд предшествовала долгая борьба предыдущего президента США Барака Обамы с конгрессом.

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В иске названы несколько саудовских благотворительных организаций, которые заявители считают причастными к созданию и финансирования тренировочных лагерей для боевиков "Аль-Каиды". Истцы утверждают, что эти организации сотрудничали с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном и помогали созданию новых ячеек в Пакистане и Афганистане.

Как отмечается, Дж.Крейндлер обвиняет Саудовскую Аравию в том, что она непосредственно финансировала "Аль-Каиду", а также обеспечивала ей оформления документов и помощь в перевозке людей и грузов по всему миру.

Кроме того, в иске упомянуты имена саудовских чиновников, которые, как считают заявители, в течение полутора лет до терактов сотрудничали с похитителями самолетов, разбившихся 11 сентября 2001 года.

Юристы, представляющие интересы Саудовской Аравии в этом деле, пока никак не прокомментировал новость о подаче иска.

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