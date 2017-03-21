Родичі жертв атак 11 вересня подали позов проти Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У федеральний суд Сполучених Штатів подано позов від імені родичів 850 загиблих і 1500 поранених в результаті терактів 11 вересня 2001 року. Заявники мають намір судитися з Саудівською Аравією, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Цей позов доводить: сім'ї не мають наміру здаватися, вони мають намір довести причетність Саудівської Аравії до тих подій", - заявив адвокат Джим Крейндлер, юридична фірма якого працює з сім'ями загиблих і постраждалих вже майже 16 років.
У позові міститься вимога про відшкодування шкоди, проте публічно юристи і позивачі суму не називають.
Зверненням до суду передувала довга боротьба попереднього президента США Барака Обами з конгресом.
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У позові названі кілька саудівських благодійних організацій, яких заявники вважають причетними до створення і фінансування тренувальних таборів для бойовиків "Аль-Каїди". Позивачі стверджують, що ці організації співпрацювали з лідером "Аль-Каїди" Усамою бін Ладеном і допомагали створенню нових осередків в Пакистані і Афганістані.
Як зазначається, Дж.Крейндлер звинувачує Саудівську Аравію в тому, що вона безпосередньо фінансувала "Аль-Каїду", а також забезпечувала їй оформлення документів і допомогу в перевезенні людей і вантажів по всьому світу.
Крім того, в позові згадані імена саудівських чиновників, які, як вважають заявники, протягом півтора року до терактів співпрацювали з викрадачами літаків, що розбилися 11 вересня 2001 року.
Юристи, які представляють інтереси Саудівської Аравії в цій справі, поки ніяк не прокоментував новину про подачу позову.