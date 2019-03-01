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Родственники Нестора Махно дали согласие на возвращение его праха в Украину

Родственники Нестора Махно дали согласие на возвращение его праха в Украину

Киев  •  УНН

 • 38455 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Внучатый племянник Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом сообщил глава Гуляйпольского райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью местному изданию "Голос Гуляйполе,", передает УНН.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

Кроме того, по его словам, уже решен вопрос о том, где прах должен быть размещен, - в музее. Однако сейчас украинская сторона ожидает окончательный ответ от французской.

"Так французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

Как сообщал УНН, урну с прахом Нестора Махно могут перевезти из Франции в Украину.

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