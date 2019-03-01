Родственники Нестора Махно дали согласие на возвращение его праха в Украину

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

Кроме того, по его словам, уже решен вопрос о том, где прах должен быть размещен, - в музее. Однако сейчас украинская сторона ожидает окончательный ответ от французской.

"Так французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

Как сообщал УНН, урну с прахом Нестора Махно могут перевезти из Франции в Украину.