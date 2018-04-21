До України можуть перевезти прах Нестора Махно
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Урну з прахом Нестора Махно можуть перевезти з Франції до України. Про це заявив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль під час спілкування з учасниками АТО, передає УНН.
За словами голови ОДА, на кладовищі у Парижі, де зберігається урна з прахом Нестора Махно, закінчується строк оренди місця. У зв'язку з цим її могут повернути до Запорізької області. Бриль підкреслив, що цю подію потрібно зробити історичною. Крім того, він заявив, що цього року у Гуляйполі планують побудувати пам’ятник Махно.
Як повідомляв УНН, найближчим часом Одеському художньому музею передадуть картину Караваджо "Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди", яка була викрадена у 2008 році.