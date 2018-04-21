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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину могут перевезти прах Нестора Махно

Киев • УНН

 • 13256 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Урну с прахом Нестора Махно могут перевезти из Франции в Украину. Об этом заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль во время общения с участниками АТО, передает УНН.

В Украину могут перевезти прах Нестора Махно

По словам главы ОГА, на кладбище в Париже, где хранится урна с прахом Нестора Махно, заканчивается срок аренды места. В связи с этим ее могут вернуть в Запорожскую область. Брыль подчеркнул, что это событие нужно сделать историческим. Кроме того, он заявил, что в этом году в Гуляйполе планируют построить памятник Махно.

Как сообщал УНН, в ближайшее время Одесскому художественному музею передадут картину Караваджо "Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды", которая была похищена в 2008 году.

Украинские Национальные Новости

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