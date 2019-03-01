Родичі Нестора Махна надали згоду на повернення його праху в Україну

"Підготували всі необхідні документи щодо перевезення праху Нестора Махна до Гуляйполя. Цьому передували сесія міської ради, а також робоча нарада... З нашого боку готові всі документи, є заява внучатого племінника Нестора Махна щодо повернення на батьківщину праху його предка", - повідомив Іщенко.

Крім того, за його словами, уже вирішено питання щодо того, де прах має бути розміщений, - у музеї. Однак зараз українська сторона чекає на остаточну відповідь від французької.

"Бо французька діаспора - проти повернення праху. Тож це питання вирішується на рівні міжнародних відносин", - зазначив голова РДА.

Як повідомляв УНН, урну з прахом Нестора Махно можуть перевезти з Франції до України.