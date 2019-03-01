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Родичі Нестора Махна надали згоду на повернення його праху в Україну

Родичі Нестора Махна надали згоду на повернення його праху в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Внучатий племінник Нестора Махна надав згоду на повернення з Франції в Україну праху його предка. Про це повідомив голова Гуляйпільської райдержадміністрації Олександр Іщенко в інтерв'ю місцевому виданню "Голос Гуляйпілля", передає УНН.

"Підготували всі необхідні документи щодо перевезення праху Нестора Махна до Гуляйполя. Цьому передували сесія міської ради, а також робоча нарада... З нашого боку готові всі документи, є заява внучатого племінника Нестора Махна щодо повернення на батьківщину праху його предка", - повідомив Іщенко.

Крім того, за його словами, уже вирішено питання щодо того, де прах має бути розміщений, - у музеї. Однак зараз українська сторона чекає на остаточну відповідь від французької.

"Бо французька діаспора - проти повернення праху. Тож це питання вирішується на рівні міжнародних відносин", - зазначив голова РДА.

Як повідомляв УНН, урну з прахом Нестора Махно можуть перевезти з Франції до України.

Українські Національні Новини

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