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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работу доменной печи приостановлено ​​на ферросплавном заводе в Краматорске

Киев • УНН

 • 29273 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Краматорске сегодня приостановлена ​​работа доменной печи на ферросплавном заводе. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе предприятия.

Работу доменной печи приостановлено ​​на ферросплавном заводе в Краматорске

В пресс-службе отметили, что в "связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в военной форме без опознавательных знаков был заблокирован железнодорожный переезд в Бахмуте". Сейчас поставки топлива предприятию приостановлено.

Во время экстренного совещания, руководством завода принято решение о прекращении работы доменной печи 12 февраля в 14 часов. В случае, если производственный процесс не будет восстановлено в течение 10 дней после остановки, состоится ряд изменений, следствием которых будет полный вывод доменной печи из строя. Остановка производственного процесса повлечет за собой не только массовые увольнения, но и полное обесточивание энергозависимых предприятий и населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе, Краматорский ферросплавный завод обеспечивает работой 1200 жителей города, а также электроэнергией железнодорожный вокзал, больницу и близлежащие поселки.

Напомним, как сообщал УНН,  И.Насалик назвал условие, при котором лично присоединится к блокаде на Донбассе.

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