Роботу доменної печі припинено на феросплавному заводі у Краматорську
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Краматорську сьогодні припинено роботу доменної печі на феросплавному заводі. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі підприємства.
У прес-службі зазначили, що у "зв'язку з неправомірними діями невстановлених осіб у військовій формі без розпізнавальних знаків було заблоковано залізничний переїзд біля Бахмуту". Зараз постачання палива підприємству припинено.
Під час екстреної наради, керівництвом заводу прийнято рішення про припинення роботи доменної печі 12 лютого о 14.00. У разі, якщо виробничий процес не буде відновлено протягом 10 днів після зупинки, відбудеться ряд змін, наслідком яких, буде повне виведення доменної печі із строю. Зупинка виробничого процесу потягне за собою не тільки масові звільнення, а й повне знеструмлення енергозалежних підприємств і населених пунктів.
Як повідомили у прес-службі, Краматорський феросплавний завод забезпечує роботою 1200 мешканців міста, а також електроенергією залізничний вокзал, лікарню та прилеглі селища.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, І.Насалик назвав умову, за якої особисто приєднається до блокади на Донбасі.