Работа "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ

В то же время, по данным компании, 60% от объема свежего ядерного топлива, поставляемого из РФ, произведено на основе украинского урана.

"В текущем году доля поставок свежего ядерного топлива (СЯТ) со стороны РФ (поставщик - ПАО" ТВЭЛ ") составляет 70% от общего объема поставок. Из которых 60% от объема СЯТ, поставляемого из РФ, произведено на основе украинского урана ", - сообщили в ответ на запрос УНН.

В "Энергоатоме" также рассказали, поставщиками остального от потребности (30% - ред.) свежего ядерного топлива для нужд АЭС ГП "НАЭК" Энергоатом "является АО" ТВЭЛ "РФ и Westinghouse Sweden Electric AG (Швеция).

В то же время, в "Энергоатоме" засекретили информацию о стоимости ядерного топлива для нужд АЭС.

"Положение о конфиденциальной информации ГП" НАЭК "Энергоатом", Положение о конфиденциальной информации, данные о стоимости ядерного топлива для нужд АЭС является коммерческой тайной и не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия АО "ТВЭЛ" и "Westinghouse", - добавили в компании.

Напомним, как сообщал УНН, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства .

При этом, по словам О. Ляшко, достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ .

Также напомним, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана .