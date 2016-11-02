Робота “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У поточному році частка постачання свіжого ядерного палива (СЯП — ред.) з боку РФ (постачальник — АТ “ТВЕЛ”) становить 70% від загального обсягу постачання. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Національній атомній енергогенеруючій компанії “Енергоатом”.
Водночас, за даними компанії, 60% від обсягу свіжого ядерного палива, що постачається з РФ, вироблено на основі українського урану.
“У поточному році частка постачання свіжого ядерного палива (СЯП) з боку РФ (постачальник — АТ „ТВЕЛ“) становить 70% від загального обсягу постачання. З яких 60% від обсягу СЯП, що постачається з РФ, вироблено на основі українського урану”, — повідомили у відповідь на запит УНН.
В “Енергоатомі” також розповіли, постачальниками решти від потреби (30% — ред.) свіжого ядерного палива для ВП АЕС ДП "НАЕК"Енергоатом" є АТ “ТВЕЛ” РФ та Westinghouse Sweden Electric AG (Швеція).
Водночас, у “Енергоатомі” засекретили інформацію щодо вартості ядерного палива для ВП АЕС.
"Положення про конфіденційну інформацію ДП “НАЕК “Енергоатом”, Положення про конфіденційну інформацію, дані про вартість ядерного палива для ВП АЕС є комерційною таємницею і не можуть бути передані третій стороні без письмового узгодження АТ “ТВЕЛ” та “Westinghouse”, — додали у компанії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.
При цьому, за словами О.Ляшка, досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом можна без участі РФ.
Також нагадаємо, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.