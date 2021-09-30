Работа аэропортов Парижа остановлена из-за проблем с электронной системой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В четверг, 30 сентября, в аэропортах Парижа произошел сбой гигантского радара. Об этом сообщает генеральное управление гражданской авиации в Twitter, передает УНН.
Детали
Все взлеты самолетов были ненадолго приостановлены из-за этого технического сбоя, который повлиял на систему обработки планов полета.
“Идет постепенное возобновление воздушного движения в аэропортах Парижа после отказа системы обработки планов полета. Отключение длилось менее 30 минут”, — говориться в сообщении.
Известно, что этот паралич воздушного движения особенно затронул аэропорты Париж-Шарль-де-Голль и Орли.
Дополнение
Раннее УНН писал о задержках авиарейсов в Турцию из международного аэропорта “Борисполь”.