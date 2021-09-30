Робота аеропортів Парижа зупинена через проблеми з електронною системою

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У четвер, 30 вересня, в аеропортах Парижа стався збій гігантського радара. Про це повідомляє генеральне управління цивільної авіації у Twitter, передає УНН.

Деталі

Усі злети літаків були ненадовго припинені через це технічний збій, який вплинув на систему обробки планів польоту.

“Йде поступове відновлення повітряного руху в аеропортах Парижа після відмови системи обробки планів польоту. Відключення тривало менше 30 хвилин”, — говориться в повідомленні.

Відомо, що цей параліч повітряного руху особливо торкнувся аеропорти Париж-Шарль-де-Голль і Орлі.

Доповнення

Раннє УНН писав про затримки авіарейсів до Туреччини з міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

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