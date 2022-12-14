Робот китайского производства провел первую операцию по замене коленного сустава
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Робот-хирург, разработанный в Китае, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Под контролем хирургов-ортопедов робот произвел замену сустава 73-летнему пациенту в Западно-китайской больнице при Сычуаньском университете, расположенной в провинции Сычуань. Это стало первым коммерческим применением китайской медицинской работы во время хирургической операции для человека.
Профессор ортопедии Чжоу Цзунке сказал, что пациенту, страдавшему от боли в колене, более десяти лет был диагностирован терминальный остеоартрит коленного сустава. По словам профессора, врачи ввели данные компьютерной томографии пациента к компьютеру для моделирования и отрепетировали хирургические процедуры на компьютере перед операцией с помощью работа.
“Преимущество роботизированной хирургии заключается в том, что оно интеллектуально и в высокой степени точное в количестве, углу и толщине разреза”, — сказал он.
Напомним
Ученые показали череп на котором провели операцию головного мозга более 9 500 лет назад.