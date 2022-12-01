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Вчені показали череп на якому провели операцію головного мозку понад 9 500 років тому

Вчені показали череп на якому провели операцію головного мозку понад 9 500 років тому

Київ • УНН

 • 1870086 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Триває робота по «відродженню» жіночого черепа, знайденого в 1989 році під час археологічних розкопок на кургані Ашиклі в центральноанатолійській провінції Аксарай, на якому, як вважають, була зроблена перша в історії операція на мозку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Akeonews.

Деталі

Вважається, що це був череп 25-річної жінки, яка прожила близько 10 днів після процедури. 10 400-річний курган Ашикли, розташований у селі Кизилкая району Ґулагач, визнаний найдавнішим селом у Центральній Анатолії та Каппадокії (Азія). Там, наприклад, були найперші сільськогосподарські експерименти, а також одомашнення овець і кіз.

Череп, на якому була проведена перша операція на головному мозку, має величезне історичне значення і виставлений в Аксарайському музеї.

У розмові з державним агентством Anadolu директор музею Аксарай Юсуф Алтин заявив, що в черепі було дві дірки, і вони вважають, що вони є залишками першої в історії операції на черепі. Він заявив, що 9500 років тому середній вік людей становив від 30 до 35 років.

Озбашаран сказав, що жінка з черепом була похована разом із немовлям, і вони знайшли його таким чином.

Додамо

Археологи по-новому відкрили до іспанську фреску із зображенням міфологічних сцен на півночі Перу, яку вони бачили лише на чорно-білих фотографіях, яким понад століття.

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