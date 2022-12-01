Ученые показали череп, на котором провели операцию головного мозга более 9 500 лет назад

Детали

Считается, что это был череп 25-летней женщины, прожившей около 10 дней после процедуры. 10 400-летний курган Ашикли, расположенный в селе Кызылкая района Гулагач, признан древнейшим селом в Центральной Анатолии и Каппадокии (Азия). Там, например, были самые первые сельскохозяйственные эксперименты, а также одомашнивание овец и коз.

Череп, на котором была проведена первая операция на головном мозге, имеет огромное историческое значение и выставлен в Аксарайском музее.

В разговоре с государственным агентством Anadolu директор музея Аксарай Юсуф Алтын заявил, что у черепа было две дыры, и они считают, что они являются остатками первой в истории операции на черепе. Он заявил, что 9500 лет назад средний возраст людей составлял от 30 до 35 лет.

Озбашаран сказал, что женщина с черепом была похоронена вместе с младенцем, и они обнаружили его таким образом.

Добавим

Археологи по-новому открыли в испанскую фреску с изображением мифологических сцен на севере Перу, которую они видели только на черно-белых фотографиях, которым более века.