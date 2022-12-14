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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Робот китайського виробництва провів першу операцію із заміни колінного суглоба

Робот китайського виробництва провів першу операцію із заміни колінного суглоба

Київ • УНН

 • 892258 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Робот-хірург, який розроблений у Китаї, успішно провів операцію із заміни колінного суглоба у пацієнта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Під контролем хірургів-ортопедів робот виконав заміну суглоба 73-річному пацієнту в Західно-китайській лікарні при Сичуаньському університеті, розташованій у провінції Сичуань. Це стало першим комерційним застосуванням китайського медичного робота під час хірургічної операції для людини.

Професор ортопедії Чжоу Цзунке сказав, що пацієнту, який страждав від болю в коліні, більше десяти років було діагностовано термінальний остеоартрит колінного суглоба. За словами професора, лікарі ввели дані комп’ютерної томографії пацієнта до комп’ютера для моделювання та відрепетирували хірургічні процедури на комп’ютері перед операцією за допомогою робота.

“Перевага роботизованої хірургії полягає в тому, що вона інтелектуальна і в високій мірі точна в кількості, куті та товщині розрізу”, — сказав він.

Нагадаємо

Вчені показали череп на якому провели операцію головного мозку понад 9 500 років тому.

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