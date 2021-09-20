Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 8:05 понедельника, 20 сентября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Сырецкой.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской, Богатырской.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона и Южном заметное незначительное осложнение в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области утром и днем небольшой дождь. Температура ночью 6-9°, днем 10-13°.