Рабочая неделя в столице началась с пробок

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123932 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 139150 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117822 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115661 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 147169 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123210 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164896 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143404 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на 8:05 понедельника, 20 сентября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Сырецкой.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской, Богатырской.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Соборности.

Движение на мостах Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона и Южном заметное незначительное осложнение в направлении правого берега.

Дополнение

В Киевской области утром и днем небольшой дождь. Температура ночью 6-9°, днем 10-13°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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