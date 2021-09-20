Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Сирецькій.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівською, Вишгородською, Богатирською.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Дарницькому, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Патона та Південному помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега.

Доповнення

На Київщині вранці та вдень невеликий дощ. Температура вночі 6-9°, вдень 10-13°.