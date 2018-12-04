Буду делать все возможное, чтобы наших моряков освободили как можно быстрее - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент сообщил в эфире передачи “Свобода слова”, что проведет встречу с семьями украинских героев и будет делать все возможное для освобождения из российского плена украинцев, передает корреспондент УНН.
“Я требую немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и возвращения Украине боевых кораблей. Безусловно, в соответствии с международным правом, в соответствии с Женевской конвенцией. Прежде всего мы должны вернуть домой наших ребят, наших героев. И я, как президент, и вся моя команда, будем делать все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее. Мы все должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду. Согласно Женевской конвенции они были захвачены в результате акта агрессии и являются военнопленными и не имеют права судить судом страны-агрессора. Точка”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Президент подчеркивает, что военное положение не ограничивает конституционные права и свободы граждан.