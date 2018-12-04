Президент наголошує, що воєнний стан не обмежує конституційні права і свободи громадян

“Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму). Перша — обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави — з цього починають. Є друга модель — захистити українського воїна. Захистити законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу. Захистити його конституційно. І надзвичайно скоротити час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії”, — зазначив Президент.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній Раді, він звернувся до Голови Парламенту Андрія Парубія винести на голосування ще одне питання — про призначення дати виборів Президента України.

“Бо що це таке? З одного боку, питання нашої державної безпеки — це питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, яке робить українське військо. Але з другого боку — це захист свободи і демократії. В тому числі, конституційних прав і свобод громадян. В тому числі, права на вибори”, — підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив: “я як Президент гарантую — вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити”.

Як повідомляв УНН, міжнародна солідарність з Україною дає надію на санкції проти Росії та отримання летальної зброї. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.