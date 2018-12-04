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Президент отмечает, что военное положение не ограничивает конституционные права и свободы граждан

Президент отмечает, что военное положение не ограничивает конституционные права и свободы граждан

Киев  •  УНН

 • 8740 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко в эфире программы “Свобода слова” отметил, что военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных. Этот правовой режим не будет ограничивать конституционные права и свободы украинских граждан, в том числе и права на выборы, подчеркнул Президент, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

“Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели (действий в условиях такого правового режима). Первая — ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания — с этого начинают. Есть вторая модель — защитить украинского воина. Защитить законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса. Защитить его конституционно. И чрезвычайно сократить время на возможную реакцию в случае широкомасштабной наземной российской агрессии”, — отметил Президент.

Президент подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса в Верховной Раде, он обратился к Главе Парламента Андрею Парубию вынести на голосование еще один вопрос — о назначении даты выборов Президента Украины.

“Потому что, что это такое? С одной стороны, вопрос нашей государственной безопасности — это вопрос защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, которое делает украинское войско. Но с другой стороны — это защита свободы и демократии. В том числе, конституционных прав и свобод граждан. В том числе, права на выборы ”, - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул: “я как Президент гарантирую — выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить”.

Как сообщал УНН, международная солидарность с Украиной дает надежду на санкции против России и получения летальной оружия. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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