Робитиму все можливе аби наших моряків звільнили якнайшвидше - Порошенко

“Я вимагаю негайного і безумовного звільнення українських моряків і повернення Україні бойових кораблів. Безумовно, відповідно до міжнародного права, відповідно до женевської конвенціі. Перш за все ми маємо повернути додому наших хлопців, наших героїв. І я, як президент, і вся моя команда, будемо робити все можливе для того, щоб це сталось якнайскоріше. Ми всі повинні чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському суду. Відповідно до Женевської конвенції вони були захоплені внаслідок акту агресії і є військовополоненими і не мають права судити судом країни-агресора. Крапка”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Президент наголошує, що воєнний стан не обмежує конституційні права і свободи громадян.