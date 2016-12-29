СНБО поддержал проект Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал разработанный Министерством обороны Украины проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года и изменения в военно-административное деление территории Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, СНБО ввел ряд санкций против физических и юридических лиц РФ, а также экс-руководителей Украины.