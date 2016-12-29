РНБО підтримала проект Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України підтримала проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Рада національної безпеки і оборони України підтримала розроблений Міністерством оборони України проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року та зміни до військово-адміністративного поділу території України”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, РНБО запровадила низку санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, а також екс-керівників України.