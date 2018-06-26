СНБО настаивает на снятии ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины проводит активную работу с правительством и парламентом о внесении изменений в законодательство о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий. Об этом сегодня заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.
"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по принятию на законодательном уровне снятия любых ограничений относительно приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, в том числе, внесение иностранных инвестиций в эти предприятия, что на сегодня жестко ограничивает действующее законодательство", - подчеркнул он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Верховной Раде будет предложено снять ограничения по инвестициям и приватизации украинских оборонных государственных предприятий.