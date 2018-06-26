РНБО наполягає на знятті обмежень з приватизації державних оборонних підприємств

“Ми проводимо активну роботу і з Кабінетом міністрів, і з Верховною Радою, зокрема, з профільними комітетами щодо прийняття на законодавчому рівні зняття будь-яких обмежень стосовно приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, в тому числі, внесення іноземних інвестицій до цих підприємств, що на сьогодні жорстко обмежує чинне законодавство”, — наголосив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що Верховній Раді буде запропоновано зняти обмеження щодо інвестицій і приватизації українських оборонних державних підприємств.