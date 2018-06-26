РНБО наполягає на знятті обмежень з приватизації державних оборонних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України проводить активну роботу з урядом та парламентом щодо внесення змін до законодавства про зняття обмежень на приватизацію державних оборонних підприємств. Про це сьогодні заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.
“Ми проводимо активну роботу і з Кабінетом міністрів, і з Верховною Радою, зокрема, з профільними комітетами щодо прийняття на законодавчому рівні зняття будь-яких обмежень стосовно приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, в тому числі, внесення іноземних інвестицій до цих підприємств, що на сьогодні жорстко обмежує чинне законодавство”, — наголосив він.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що Верховній Раді буде запропоновано зняти обмеження щодо інвестицій і приватизації українських оборонних державних підприємств.