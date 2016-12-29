СНБО поручил Кабмину и СБУ усовершенствовать защиту критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров вместе со Службой безопасности Украины усовершенствовать защиту критической инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Как отметили в СНБО, противодействие гибридной агрессии требует надежной защиты критической инфраструктуры, в первую очередь, от террористических и диверсионных посягательств.
“Для этого Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение Стратегии национальной безопасности Украины поручил Кабинету Министров совместно со Службой Безопасности Украины принять безотлагательные меры по совершенствованию соответствующей системы, предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение”, — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО отметил, что “на сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация”.
Напомним, 29 декабря состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других мер (санкций), обеспечения кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятие Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административном делении территории Украины.