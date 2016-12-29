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РНБО доручила Кабміну та СБУ удосконалити захист критичної інфраструктури

РНБО доручила Кабміну та СБУ удосконалити захист критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 5133 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів разом зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів удосконалити захист критичної інфраструктури, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

Як зазначили у РНБО, протидія гібридній агресії вимагає надійного захисту критичної інфраструктури, насамперед, від терористичних і диверсійних посягань.

“Для цього Рада національної безпеки і оборони України на виконання Стратегії національної безпеки України доручила Кабінету Міністрів разом зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне і ресурсне забезпечення”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО наголосив, що “на сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і Служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація”.

Нагадаємо, 29 грудня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були розглянуті питання запровадження обмежувальних економічних та інших заходів (санкцій), забезпечення кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, ухвалення Доктрини інформаційної безпеки, Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року, а також змін до військово-адміністративного поділу території України.

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