Резкое изменение погоды ожидается в Украине

Ночная температура воздуха составит + 2 + 7 °, на северо-востоке и востоке 1-5 °. В течение дня ожидается + 2 + 7 °, на юге и на Закарпатье местами до + 10 + 12 °.



В западной части ожидается резкое изменения погоды, сильные дожди и похолодание. Температура воздуха ночью и днем ​​2 + 6 °, на Закарпатье до + 10 °.



В северных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью + 1 + 5 °, в Сумской области до -3 °, днем ​​+ 2 + 7 °.



В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем ​​+ 4 + 8 °.



В центральной части существенные осадки маловероятны, только в Винницкой области пройдут дожди. Температура воздуха ночью + 2 + 5 °, местами 0-3 °, днем ​​+ 3 + 8 °.



В южной части - без осадков, в Одесской области ожидается дождь. Температура воздуха ночью 0 + 5 °, днем ​​+ 6 + 11 °.



Удержится ветер до штормовых значений.

Ветер в Украине южный, на западе юго-восточный, 5-12 м / с., местами порывы 15-20 м /с.