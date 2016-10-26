Резкое изменение погоды ожидается в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Атмосферный фронт с запада Европы обусловит в западных и северных областях Украины сложную погоду, пройдут дожди, местами сильные дожди, возможен мокрый снег. На остальной территории существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Ночная температура воздуха составит + 2 + 7 °, на северо-востоке и востоке 1-5 °. В течение дня ожидается + 2 + 7 °, на юге и на Закарпатье местами до + 10 + 12 °.
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- В западной части ожидается резкое изменения погоды, сильные дожди и похолодание. Температура воздуха ночью и днем 2 + 6 °, на Закарпатье до + 10 °.
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- В северных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью + 1 + 5 °, в Сумской области до -3 °, днем + 2 + 7 °.
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- В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем + 4 + 8 °.
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- В центральной части существенные осадки маловероятны, только в Винницкой области пройдут дожди. Температура воздуха ночью + 2 + 5 °, местами 0-3 °, днем + 3 + 8 °.
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- В южной части - без осадков, в Одесской области ожидается дождь. Температура воздуха ночью 0 + 5 °, днем + 6 + 11 °.
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Удержится ветер до штормовых значений.
Ветер в Украине южный, на западе юго-восточный, 5-12 м / с., местами порывы 15-20 м /с.