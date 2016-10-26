Різка зміна погоди очікується в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Атмосферний фронт із заходу Європи зумовить у західних та північних областях України складну погоду, пройдуть дощі, місцями сильні дощі, можливий мокрий сніг. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Нічна температура повітря становитиме +2+7°, на північному сході та сході −1-5°. Протягом дня очікується +2+7°, на півдні та на Закарпатті місцями до +10+12°.
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- У західній частині очікується різка зміни погоди, сильні дощі та похолодання. Температура повітря вночі та вдень +2+6°, на Закарпатті до +10°.
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- У північних областях очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі +1+5°, у Сумській області до −3°, вдень +2+7°.
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- У східних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5°, вдень +4+8°.
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- У центральній частині суттєві опади малоймовірні, лише у Вінницькій області пройдуть дощі. Температура повітря вночі +2+5°, місцями 0-3°, вдень +3+8°.
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- У південній частині — без опадів, на Одещині очікується дощ. Температура повітря вночі 0+5°, вдень +6+11°.
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Втримається вітер до штормових значень.
Вітер в Україні південний, на заході північний, 5-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.