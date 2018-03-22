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Уровень преступности в Украине выше, чем в 90-тые - Кур

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Преступность в Украине скатилась до примитивизма, но бороться с ней все равно некому. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявил экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур, передает УНН.

По его словам, сегодня уровень организованной преступности в стране “поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-ые”.

Также, Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

“Их (профессионалов, — ред.) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет. Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой. Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банк за тысячу долларов”, — сказал он.

Напомним, что ГПУ констатировали ухудшение криминогенной ситуации в стране. В частности, в ведомстве сообщили о том, что количество преступлений, совершенных ОПГ, за год выросло почти вдвое.

А согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с (78), Бутаном, Бразилией и Гватемалой.

Отметим, что, в НПУ создали новый орган для борьбы с оргпреступностью. По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, курирующего борьбу с ОПГ, его формирование (Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью) должно завершиться до конца года.

Эксперты же отмечают, что малоэффективная борьба правоохранителей с ОПГ связана, как минимум, с двумя факторами: затянувшийся процесс реформирования и военные действия на востоке.

“Правоохранительные органы: МВД, полиция, Нацгвардия — они реформируют, ВСУ — они выполняют внешнюю функцию, они воюют... А правоохранительные органы реформируются — не хватает людей, нет опыта определенного, не всем обеспечены, не хватает средств под эти реформы, поэтому они не качественно могут выполнять свои обязанности по борьбе с криминалом”, — отметил военный эксперт Игорь Романенко.

Украинские Национальные Новости

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