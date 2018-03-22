Рівень злочинності в Україні вище, ніж в 90-ті - Кур

За його словами, сьогодні рівень організованої злочинності в країні "піднявся до такої високої міри, що він перевершив 90-ті".

Також, Кур зазначив, що справлятися з нею нікому, так як реальних професіоналів в правоохоронних органах залишилося дуже мало.

"Їх (професіоналів, - ред.) дуже мало і вони ледве-ледве справляються. Я думаю, що нікому робити, ніякої реформи немає. Нікому справлятися з боротьбою зі злочинністю. А вона спрощується. До примітивізму. Сьогодні не класифікується вона, не перетворюється в дуже вишукану, складну, вона спрощується. Бандитизм. Найпростіший. Є дві людини, є зброя. Все, можна йти грабувати що завгодно. Населення за двадцять доларів. Або якийсь банк за тисячу доларів", - сказав він.

Нагадаємо, що ГПУ констатували погіршення криміногенної ситуації в країні. Зокрема, у відомстві повідомили про те, що кількість злочинів, скоєних ОЗГ, за рік зросла майже вдвічі.

А згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми зайняли 81 місце з 137-ми і розташувалися поряд з (78), Бутаном, Бразилією і Гватемалою.

Відзначимо, що, в НПУ створили новий орган для боротьби з оргзлочинністю. За словами першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, який курирує боротьбу з ОЗУ, його формування (Управління карного аналізу для боротьби з організованою злочинністю) має завершитися до кінця року.

Експерти ж відзначають, що малоефективна боротьба правоохоронців з ОЗУ пов'язана, як мінімум, з двома факторами: тривалий процес реформування і військові дії на сході.

"Правоохоронні органи: МВС, поліція, Нацгвардія - вони реформують, ВСУ - вони виконують зовнішню функцію, вони воюють... А правоохоронні органи реформуються - не вистачає людей, немає досвіду певного, не всім забезпечені, не вистачає коштів під ці реформи, тому вони неякісно можуть виконувати свої обов'язки по боротьбі з криміналом", - зазначив військовий експерт Ігор Романенко.