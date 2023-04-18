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Уровень воды в Днестре в Тернопольской области в пределах нормы, но ситуация может изменяться - ОВА

Уровень воды в Днестре в Тернопольской области в пределах нормы, но ситуация может изменяться - ОВА

Киев • УНН

 • 758643 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По данным ГСЧС и гидрометцентра, уровень воды в Днестре Тернопольской области в пределах нормы. Но ситуация может изменяться в соответствии с погодными условиями, сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Гидрологическая ситуация в Тернопольской области стабильная. По данным ГСЧС и гидрометцентра, - наша область по состоянию на 18 апреля находится в безопасной гидрологической зоне, а уровень воды в Днестре в пределах нормы" - сообщил Владимир Труш.

Детали

По словам главы Тернопольской ОВА гидрологических постах за последние сутки ситуация следующая:

  • пост Залещики – уровень воды вырос на 31 см,
  • Нижне - вода увеличилась на 20 см,
  • Галич – уровень снизился на 15 см.

"Ситуация может изменяться в соответствии с погодными условиями", - добавил Труш.

Дополнение

По данным отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС, в связи с выпадением кратковременных, но достаточно интенсивных ливневых осадков, повысилась водность Днестровского водохранилища. С целью уменьшения вредного действия воды на территории громад, недопущения или минимизации последствий возможного подтопления проводят ряд мероприятий, в частности, экологический попуск с Днестровского водохранилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля - Укргидрометцентр

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