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Рівень води у Дністрі на Тернопільщині в межах норми, але ситуація може змінюватися - ОВА

Рівень води у Дністрі на Тернопільщині в межах норми, але ситуація може змінюватися - ОВА

Київ • УНН

 • 758648 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. За даними ДСНС та гідрометцентру, рівень води в Дністрі у межах Тернопільскої області в межах норми. Але ситуація може змінюватись відповідно до погодніх умов, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Гідрологічна ситуація на Тернопільщині стабільна. За даними ДСНС та гідрометцентру, - наша область станом на 18 квітня перебуває у безпечній гідрологічній зоні, а рівень води у Дністрі в межах норми", - повідомив Труш.

За словами очільника Тернопільської ОВА гідрологічних постах за останню добу ситуація наступна:

  • пост Заліщики – рівень води зріс на 31 см,
  • Нижнів - вода збільшилася на 20 см,
  • Галич - рівень знизився на 15 см.

"Ситуація може змінюватись відповідно до погодніх умов", - додав Труш.

Доповнення

За даними відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС, зв’язку із випаданням короткочасних, але досить інтенсивних зливових опадів, підвищилась водність Дністровського водосховища. З метою зменшення шкідливої дії води на території громад, недопущення або мінімізації наслідків можливого підтоплення проводять ряд заходів, зокрема екологічний попуск з Дністровського водосховища

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пік водопілля очікується з 18 по 28 квітня - Укргідрометцентр

Українські Національні Новини

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