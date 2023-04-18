Рівень води у Дністрі на Тернопільщині в межах норми, але ситуація може змінюватися - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За даними ДСНС та гідрометцентру, рівень води в Дністрі у межах Тернопільскої області в межах норми. Але ситуація може змінюватись відповідно до погодніх умов, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Telegram, пише УНН.
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"Гідрологічна ситуація на Тернопільщині стабільна. За даними ДСНС та гідрометцентру, - наша область станом на 18 квітня перебуває у безпечній гідрологічній зоні, а рівень води у Дністрі в межах норми", - повідомив Труш.
За словами очільника Тернопільської ОВА гідрологічних постах за останню добу ситуація наступна:
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- пост Заліщики – рівень води зріс на 31 см,
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- Нижнів - вода збільшилася на 20 см,
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- Галич - рівень знизився на 15 см.
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"Ситуація може змінюватись відповідно до погодніх умов", - додав Труш.
Доповнення
За даними відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС, зв’язку із випаданням короткочасних, але досить інтенсивних зливових опадів, підвищилась водність Дністровського водосховища. З метою зменшення шкідливої дії води на території громад, недопущення або мінімізації наслідків можливого підтоплення проводять ряд заходів, зокрема екологічний попуск з Дністровського водосховища
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