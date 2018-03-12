Уровень утренних пробок в Киеве составляет 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.
Кроме того, пробки есть на проспекте Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от въезда в город и до метро "Берестейская"), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинский и дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади из-за ДТП), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Кроме того, пробки есть на проспектах Броварском, Бажана, Степана Бандеры, Романа Шухевича и Валерия Лобановского. Также, пробки есть на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.
В настоящее время движение затруднено на Патона, Южном и Московском мостах.
Напомним, сегодня в западных, северных и в центральных областях местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.