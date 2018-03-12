Уровень утренних пробок в Киеве составляет 6 баллов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55050 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58555 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102359 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93588 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103723 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110743 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116991 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133942 просмотра

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Актуальное
Уровень утренних пробок в Киеве составляет 6 баллов

Уровень утренних пробок в Киеве составляет 6 баллов

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве уровень утренних пробок оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Кроме того, пробки есть на проспекте Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от въезда в город и до метро "Берестейская"), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинский и дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади из-за ДТП), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Кроме того, пробки есть на проспектах Броварском, Бажана, Степана Бандеры, Романа Шухевича и Валерия Лобановского. Также, пробки есть на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.

В настоящее время движение затруднено на Патона, Южном и Московском мостах.

Напомним, сегодня в западных, северных и в центральных областях местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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