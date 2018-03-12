Рівень ранкових заторів у Києві складає 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Києві рівень ранкових заторів оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспекті Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від в’їзду в місто і до метро “Берестейська”), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе (від моста Метро і до Поштової площі через ДТП), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Крім того, затори є на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Степана Бандери, Романа Шухевича та Валерія Лобановського. Також, затори є на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.
На цей час рух ускладнений на Патона, Південному та Московському мостах.
Нагадаємо, сьогодні у західних, північних та у центральних областях місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, у Карпатах помірний дощ; на решті території без опадів.